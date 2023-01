Banda della Uno Bianca, per Fabio Savi no a lavoro esterno al carcere

Lo ha deciso il tribunale di Sorveglianza di Milano. Si trova nella prigione di Bollate, dove è detenuto anche il fratello Roberto. I due erano a capo della banda che tra il 1987 e il 1994 ha ucciso 23 persone. Il parente di una vittima: "Non si parli di sconti di pena. Vicenda ancora aperta, nessun perdono"

Il tribunale di Sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo di Fabio Savi, negando quindi il lavoro esterno al carcere al capo dei killer della Banda della Uno bianca. La decisione è del collegio presieduto da Giovanna Di Rosa, giudice a latere Simone Luerti. Anche la Procura generale aveva chiesto di respingere il ricorso del detenuto, in carcere dal 1994. I giudici non avrebbero riconosciuto come valido il percorso compiuto fin qui da Savi, anche sotto il profilo dei danni nei confronti delle vittime del gruppo criminale.

I fratelli Savi entrambi detenuti nel carcere di Bollate

Savi è detenuto nel carcere di Bollate, dove si trova anche il fratello Roberto. I due erano a capo della banda che tra il 1987 e il 1994 ha ucciso 23 persone e ne ha ferite un centinaio tra Emilia-Romagna e Marche. A quanto risulta, Savi non ha sin qui mai usufruito di benefici e come lui neppure Roberto: le loro richieste sono state respinte. Il terzo fratello Savi, Alberto, da qualche anno invece gode di permessi premio, in Veneto.