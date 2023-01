Messina Denaro, perquisizione in casa madre: RayBan e champagne. VIDEO

Gli oggetti ritrovati

In via Alberto Mario, a Castelvetrano, il boss viveva con la madre. Tra i soprammobili rinvenuti nel salone dell’abitazione, una accanto all’altra, anche le foto incorniciate di Matteo Messina Denaro da giovane e del padre Francesco, "Don Ciccio", capo della cosca di Castelvetrano e del relativo mandamento, scomparso nel 1998. In una di queste fotografie l’ex super-latitante (nella lista dei 10 più ricercati al mondo), arrestato lo scorso 16 gennaio, indossa un paio degli occhiali rinvenuti nell’abitazione e che la madre del boss aveva conservato, con altri, in piccole valige di vimini.