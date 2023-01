Messina Denaro, previsto per oggi l’interrogatorio di Andrea Bonafede

L’ipotesi degli inquirenti

Secondo chi indaga, Bonafede avrebbe ceduto al capomafia il proprio documento di identità affinché potesse metterci la sua fotografia. In questo modo il documento sarebbe stato utilizzato da Messina Denaro per accedere alle cure del servizio sanitario nazionale con un falso nome almeno dal 13 novembre 2020, quando cioè venne operato all’ospedale di Mazara del Vallo. Un’ipotesi ulteriormente avvalorata anche dalle immagini catturate dalla telecamera di sorveglianza di un supermercato di Campobello di Mazara, dove si vede Matteo Messina Denaro girare tra le corsie col carrello. Per gli investigatori questo è un riscontro importante del fatto che il padrino di Castelvetrano vivesse stabilmente nell'appartamento di vicolo San Vito acquistato per lui dal vero Andrea Bonafede. Il geometra avrebbe inoltre consentito al boss di attivare una carta bancomat che Messina Denaro ha utilizzato per sostenere le spese necessarie per il sostentamento durante la latitanza e ha acquistato, per conto del padrino, un appartamento in vicolo San Vito con 20mila euro in contanti dati direttamente dal capo trapanese di Cosa Nostra. Inoltre, sempre grazie al suo uomo d'onore riservato, il capomafia ha potuto disporre di una Fiat 500 e poi di una Giulietta con cui muoversi indisturbato. Entrambe le auto - i documenti sono stati trovarti nel covo del boss – erano state formalmente intestate alla madre disabile ottantasettenne del geometra.