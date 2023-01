Chi è Giovanni Luppino, fiancheggiatore e autista di Messina Denaro

Agricoltore sin da giovane, Giovanni Luppino, 59 anni, era alla guida dell'auto che ha condotto il super latitante Matteo Messina Denaro alla clinica La Maddalena di Palermo, dove poi è stato catturato. Un volto nuovo per gli inquirenti: perché Luppino (che non ha nessuna parentela col boss in carcere Franco Luppino) non era mai stato coinvolto in operazioni antimafia. Un incensurato insospettabile che è stato arrestato con l'accusa di favoreggiamento. "Gli accertamenti sono appena partiti. L'uomo che lo accompagnava è, come si dice, un perfetto sconosciuto" ha detto il procuratore della Repubblica di Palermo, Maurizio de Lucia, durante la conferenza stampa sull'arresto del boss mafioso. (L'ARRESTO DEL BOSS MATTEO MESSINA DENARO: LO SPECIALE)