Messina Denaro, arrestato Andrea Bonafede: gli prestò l’identità

Per il geometra di Campobello di Mazara l'accusa è quella di associazione mafiosa. Avrebbe consegnato all'ex latitante la sua carta d’identità e gli avrebbe anche dato la tessera sanitaria necessaria per le terapie e le visite mediche

Lo scambio di identità

Oltre a consegnare all'ex latitante la sua carta d’identità e a dargli la tessera sanitaria necessaria per le terapie e le visite mediche, Bonafede ha acquistato - per sua stessa ammissione - la casa di Campobello di Mazara in cui Messina Denaro ha trascorso l'ultimo periodo della latitanza, gli ha dato il bancomat permettendogli di fare delle spese e gli ha fatto comprare la Giulietta sulla quale viaggiava. La macchina, acquistata un anno fa personalmente dal padrino in una concessionaria di Palermo, formalmente era intestata alla madre di Bonafede. E sempre alla madre del geometra, una disabile di 87 anni, era intestata la Fiat 500 data in permuta per l'acquisto della Giulietta.