Messina Denaro, nel covo a Campobello di Mazara trovati abiti da donna

C'erano anche abiti femminili, e più di uno, in uno dei covi del boss mafioso Matteo Messina Denaro. Per gli inquirenti sarebbero la prova che il capomafia aveva una relazione con una donna. Gli investigatori hanno trovato i vestiti nel primo rifugio a vicolo San Vito, in via Cb31, nel paese di Campobello di Mazara (Trapani.) Adesso si cerca di risalire all'identità della presunta compagna dell'ex superlantitante (MESSINA DENARO, LO SPECIALE DI SKY TG24 - DOMANDE E RISPOSTE SUL BOSS).