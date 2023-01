Assalto Forza Nuova a Cgil, Fiore: "Volevamo manifestazione pacifica"

Mondo

Rave party, scontro sulla nuova norma: le regole in Europa e Usa

Le opposizioni sono pronte a dare battaglia in Aula e attaccano il testo sulla definizione 'troppo generica' di raduno e sulla 'discrezionalità larga' che avrebbero le forze di polizia. Meloni assicura: “Non negheremo a nessuno di esprimere il dissenso”, ma a chiedere correzioni è anche un pezzo della maggioranza. Nel resto del mondo i rave sono per lo più legali se rispondono a determinati requisiti: multe e, in rari casi, arresti sono previsti per altri tipi di reato a essi collegati

Non si placa la polemica sulla norma 434-bis del Codice penale, con cui il governo punta a punire i rave illegali. "L'Italia non sarà più maglia nera in tema di sicurezza”, rivendica su Facebook il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, assicurando al contempo che “non negheremo a nessuno di esprimere il dissenso”. Le fa eco il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, convinto che il decreto "non incida sui sacrosanti diritti della libera riunione, quale che sia il numero dei partecipanti"

Non arretrano nemmeno le opposizioni, pronte a dare battaglia in Aula dove la norma approverà a breve, ma a chiedere correzioni è anche un pezzo della maggioranza: Forza Italia annuncia emendamenti sulla "pena spropositata" e "la genericità" del decreto, come specifica il forzista Giorgio Mulè. Il vicepresidente della Camera difende la legge ("non è liberticida") ma ammette un paio di criticità e poi ridimensiona le polemiche: "Non comportano una questione di crisi politica”