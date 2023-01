6/7 ©IPA/Fotogramma

La gigantesca struttura in acciaio, quando viene montata, è alta 70 metri, lunga 82 e pesante 78 tonnellate. Per realizzarla sono stati necessari ben 2.500 bulloni. Il progetto è dell'architetto Rinaldo Olivieri su idea di Alfredo Troisi. La stella viene allestita continuativamente dal 1984 mentre sotto l'Arena viene ospitata la rassegna dei presepi. E' diventata negli anni un punto di richiamo per chi fa shopping o passeggia in centro a Verona ma anche per i turisti