Arena di Verona, crollano addobbi di Natale: danneggiati i gradoni

L'incidente è avvenuto durante le operazioni di smontaggio della stella cometa da oltre 70 tonnellate. L'intero monumento è stato sottoposto a sequestro dalla Procura che ha aperto un fascicolo per danneggiamento colposo. L'anfiteatro sarà chiuso al pubblico almeno per una settimana

Durante i lavori di smontaggio della stella cometa nell'Arena di Verona, la base collocata all'interno dell'anfiteatro si è staccata ed è precipitata fino alla cavea, dove d'estate è collocata la platea per il pubblico, danneggiando alcuni gradoni. L'intero monumento è stato sottoposto a sequestro dalla Procura che ha aperto un fascicolo per danneggiamento colposo. L'indagine è coordinata dal sostituto procuratore Alberto Sergi. L'Arena sarà chiusa al pubblico almeno per tutta la settimana.

Non sono ancora stati quantificati i danni

Al momento del crollo all'interno dell'Arena non c'erano visitatori perché oggi, lunedì, è giorno di chiusura al pubblico e proprio per questo era stato scelto per le operazioni di smontaggio della stella allestita dal 1984 ogni anno durante le Festività natalizie. La quantificazione dei danni è ancora in corso da parte dei tecnici dell'Area monumenti del comune di Verona e della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Verona. Il soprintendente uscente, Vincenzo Tinè, già trasferito a Padova, ha effettuato un sopralluogo.

La struttura d'acciaio caduta pesa 78 tonnellate

L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata, durante le operazioni di movimentazione della gigantesca struttura in acciaio, alta 70 metri e pesante 78 tonnellate, che dal 1984 viene allestita tra l'Arena e piazza Bra in occasione delle Festività, diventando negli anni un punto di richiamo anche per i turisti. La base in acciaio è ruzzolata lungo i gradoni, danneggiandoli, precipitando nella cavea che in inverno e completamente sgombra dalle poltroncine che in estate accolgono gli spettatori durante gli spettacoli lirici e i concerti.