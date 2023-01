Il Papa alla comunità gay: "Dio non rinnega nessuno dei suoi figli"

Il messaggio del Pontefice dalle parole del libro "La paura come un dono". Dove trova spazio anche una critica alla Chiesa: "Non è esente da ipocrisia"

"Dio è Padre e non rinnega nessuno dei suoi figli". Con queste parole papa Francesco si è rivolto alla comunità gay dalle pagine del libro La paura come dono (con Salvo Noé, Edizioni San Paolo), in uscita la prossima settimana. "Lo stile di Dio è vicinanza, misericordia e tenerezza. Non giudizio e emarginazione. Dio si avvicina con amore ad ognuno dei suoi figli, a tutti e ad ognuno di loro. Il suo cuore è aperto a tutti e a ciascuno. Lui è Padre. L'amore non divide, ma unisce".