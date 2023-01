Age progression, per invecchiare i volti di latitanti e scomparsi

“E’ un processo multidisciplinare che coinvolge concetti medici, ma non solo”. È l’age progression, un lavoro complesso dice il luogotenente Antonio Natale, analista del laboratorio audiovideo del Ris, il Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri. Una tecnica che ha l’obiettivo di realizzare un’ipotesi di invecchiamento per un determinato soggetto, naturalmente da utilizzare per finalità di pubblica sicurezza, ad esempio per la ricerca di persone scomparse o latitanti. È il caso di Matteo Messina Denaro, da trent’anni un fantasma, di cui nel tempo sono stati fatti diversi identikit . L’ultimo risale alla fine di marzo del 2014 ed effettivamente c’è una profonda somiglianza con l’uomo arrestato qualche giorno fa. Risultato raggiunto grazie probabilmente a qualche testimonianza, ma anche al miglioramento dei software che vengono utilizzati per simulare l’invecchiamento di un soggetto ritratto in una fotografia poco recente.

Molto spesso per realizzare un identikit si fa anche riferimento alla storia familiare, si guarda cioè ai parenti stretti, per capire come si è evoluta la loro fisionomia e magari prendere spunto “se ad esempio – aggiunge l’analista - il soggetto ha dei familiari propensi alla calvizie probabilmente sarebbe stato diffuso un age progression con calvizie”. Un lavoro complesso e lungo che non sempre porta risultati particolarmente aderenti alla realtà. In generale, più ci sono informazioni e immagini, anche se datate, più si riesce ad ottenere un identikit utile. “Utile - spiega il luogotenente – non vuol dire aderire con perfezione alla realtà, ma piuttosto predisporre e mettere a disposizione uno strumento che sia di ispirazione per la ricerca del soggetto”.