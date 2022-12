3/12 ©IPA/Fotogramma

Per cercare di far chiarezza e per fornire alle persone suggerimenti utili esiste l’edizione aggiornata del vademecum "Natale in privacy" del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicato sul sito web e diffuso sui profili social dell'Autorità

Supermercati e negozi, quali sono aperti per le feste di Natale 2022