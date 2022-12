3/9 ©Ansa

MARTEDÌ 13 DICEMBRE - Nella notte i primi fiocchi in pianura si sono spinti anche fino alla costa di Genova. Oggi arriva la prima perturbazione della settimana (nella foto la neve a Torino). Tempo in peggioramento al Centro-Sud con piogge diffuse, a tratti molto forti su Toscana, Lazio e Campania. La neve cadrà anche sugli Appennini sopra 1200 metri. Al Nord, cielo spesso coperto con neve debole in Piemonte, Pavese ed Emilia. In nottata tempo in forte peggioramento sulla Sardegna con nubifragi in provincia di Sassari

Meteo, freddo e nebbia a Milano: prevista neve tra mercoledì e giovedì