Freddo polare in Alto Adige con -21 gradi registrati a Sesto Pusteria. Ghiaccio anche in altre località altoatesine: -3 gradi a Bolzano, -8 a Bressanone, -18 a Corvara in Badia e Campo Tures, -15 a Brunico, -19 a Monguelfo, -13 a Vipiteno. Record di freddo in montagna. Sul Pizzo Lungo in Valle Aurina e su Cima Beltovo sopra Solda, entrambe vette oltre i 3.100 metri, la colonnina di mercurio è scesa fino a -24 gradi. In Trentino si registrano -19 gradi ai 2.960 metri dei Crozzi di Taviela sopra Peio, -15 alla diga di passo Fedaia ai piedi della Marmolada.