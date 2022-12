Rally del Veneto, auto esce di strada: muore la navigatrice, ferito il pilota

Drammatico incidente al Rally del Veneto, in corso nel Veronese. Un morto e un ferito, secondo quanto riferito da Tg Verona. Intorno alle ore 11 una delle auto in gara si è ribaltata su una curva del percorso, all’altezza della frazione Santissima Trinità. La navigatrice ha perso la vita mentre il pilota è stato condotto d'urgenza all'ospedale di Borgo Trento dal personale del 118. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi.