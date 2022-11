Saman, dissotterrati i resti trovati a Novellara

Cronaca

La 18enne è sparita da Novellara (Reggio Emilia) nella notte tra il 30 aprile e l'1 maggio 2021. A dare l’allarme il fidanzato. Il 10 febbraio 2023 a processo i tre familiari arrestati all'estero: lo zio Danish Hasnain e i due cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq. Nel novembre 2022 arrestato in Pakistan il padre Shabbar Abbas, mentre la madre Nazia Shaheen è latitante. L’uomo, un mese dopo la scomparsa, confessò il delitto in una telefonata. Il 19 novembre trovati resti umani a Novellara: accertamenti in corso

Il 19 novembre 2022 sono stati trovati dei resti umani non lontano dal casolare in cui la famiglia abitava: sarebbero stati sotterrati all'interno di un capannone abbandonato. In corso gli accertamenti per capire se se si tratti del corpo della giovane