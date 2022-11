Alessia Piperno racconta la prigionia in Iran in un post su Instagram

A due mesi esatti dal fermo, la giovane italiana ricostruisce i giorni passati in cella in un post su Instagram. E dice: "Continuerò a lottare accanto al popolo iraniano, la libertà non è scontata"

"Ho visto, subito e sentito cose che non dimenticherò mai e che un giorno mi daranno la forza per lottare accanto al popolo Iraniano". A quasi tre settimane dalla liberazione dal carcere di Evin, a Teheran, Alessia Piperno torna a scrivere sui social: lo fa in un lungo post Instagram, accompagnato da una sua foto in Iran, in cui la viaggiatrice e blogger romana ringrazia gli amici del supporto e per essere stati vicini alla sua famiglia.

Due mesi esatti dal fermo in Iran

Piperno descrive cosa ha significato la prigionia, durata oltre un mese, di cui porterà impresso il ricordo. La scelta del giorno forse non è casuale, era il 28 settembre, esattamente due mesi fa, quando la giovane è stata fermata nell'Iran attraversato dalle proteste seguite alla morte di Mahsa Amini. Erano state centinaia le persone arrestate, e tra queste anche Alessia. Che ora, per la prima volta, scrive dettagliatamente di quel periodo: "Non avevamo fatto nulla per meritarci di essere rinchiusi tra quelle mura, e non posso negare che siano stati i giorni più duri della mia vita".