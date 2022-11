Coronavirus in Italia, bollettino settimanale del 25 novembre

Dal 18 al 24 novembre sono stati registrati 229.122 casi di Covid e 580 vittime: la settimana precedente erano stati rilevati 208.346 contagi e 533 morti. Ancora in crescita la curva epidemica in Italia ascolta articolo Condividi

Sono 229.122 i nuovi positivi al Covid registrati nella settimana dal 18 al 24 novembre (la settimana prima erano stati 208.346) mentre sono 580 i decessi nello stesso periodo di riferimento. Emerge dai dati del bollettino settimanale del Ministero della Salute pubblicato oggi. In crescita la curva epidemica in Italia. L’aumento dei casi di positività registrati in sette giorni è del 10% (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE).

Ricoveri e terapie intensive approfondimento Covid, il vaccino dimezza il rischio di reinfezione. Lo studio Risalgono anche le ospedalizzazioni: le terapie intensive sono 3 in più (la settimana scorsa +44) per un totale di 250, mentre i ricoveri ordinari crescono di 632 unità (sette giorni fa +625), 7.613 in tutto. In aumento anche il numero degli attuali positivi, 39.562 in più (la scorsa settimana +41.341) che salgono così a 492.457, di cui 484.594 in isolamento domiciliare.

Le note del bollettino La regione Basilicata comunica che il dato relativo al numero dei “Casi in isolamento domiciliare” ed ai “Guariti” è in corso di revisione. La regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 2 a seguito di un tampone molecolare negativo dopo test antigenico positivo e di un test positivo rimosso dopo revisione del caso. La P.A. di Bolzano comunica che dei 184 nuovi positivi, 1 deriva da test antigenici confermati da test molecolare, 176 casi diagnosticati con test antigenico e 7 nuovi positivi al test PCR. La regione Umbria comunica che 4 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria e che 94 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina di cui 39 in discipline post-acuto, riabilitative.

Le vittime Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, per quanto riguarda le vittime se ne registrano: 43.662 in Lombardia 15.909 in Veneto 11.380 in Campania 12.340 nel Lazio 18.457 in Emilia-Romagna 12.298 in Sicilia 13.712 in Piemonte 9.254 in Puglia 11.140 in Toscana 4.196 nelle Marche 5.661 in Liguria 3.756 in Abruzzo 3.114 in Calabria 5.677 in Friuli-Venezia Giulia 2.832 in Sardegna 2.250 in Umbria 1.590 nella Provincia autonoma di Bolzano 1.624 nella Provincia autonoma di Trento 994 in Basilicata 693 in Molise 559 in Valle d'Aosta.