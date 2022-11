Alice Neri morta nell'auto carbonizzata, c'è un terzo sospettato

Ci sarebbe un terzo sospettato nell'ambito delle indagini sulla morte di Alice Neri , la donna di Ravarino trovata morta nel bagagliaio di un'auto carbonizzata. La 32enne risultava scomparsa da giorni e il marito lo aveva segnalato alle autorità poche ore prima del ritrovamento del corpo. La madre della vittima, Patrizia Montorsi, non ha mai creduto al suicidio. "Mia figlia è stata uccisa – aveva raccontato in un'intervista al quotidiano Il Resto del Carlino. "Lei è molto credente, non si sarebbe mai tolta la vita".

Sospetti da confermare tramite l'attività investigativa

Secondo gli inquirenti, l'automobile potrebbe essere stata incendiata tre ore prima del ritrovamento del cadavere. Gli indagati per omicidio (ma solo come atto dovuto) sono il marito di Alice, Nicolas, e un amico 32enne della vittima che sarebbe stato l’ultimo a vederla viva. Ma pare che ci sia una nuova pista, come riporta il Resto del Carlino. I carabinieri del Ris dopo un sopralluogo nell'azienda dove Alice lavorava da sei mesi, avrebbero indirizzato la loro attenzione su un collega. Per il momento, quelli riguardanti il terzo uomo restano solo sospetti da confermare tramite l'attività investigativa.