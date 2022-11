Modena, donna trovata carbonizzata: indagati il marito e un amico

Le tracce della donna si perdono giovedì sera

Donna trovata morta carbonizzata nel Modenese, due persone indagate

Si stanno scandagliando le ultime ore di vita della vittima, in particolare quanto accaduto giovedì sera. La ragazza ha trascorso la serata in un bar in compagnia di un uomo. Dai filmati delle telecamere del locale emerge che ha bevuto diversi aperitivi in compagnia del conoscente con cui ha chiacchierato e scherzato fino alle 2 di notte. Dopodichè si perdono le tracce della donna, fino alle ore 21 di venerdì quando viene rinvenuto il corpo carbonizzato dentro un’auto in fiamme, a circa 30 chilometri dall’abitazione della vittima che viveva con il marito e la figlia di 4 anni. Ed è stato proprio lui a dare l’allarme per il suo mancato ritorno. Nicholas Negrini ha dichiarato ai carabinieri: “Avevo paura che avesse fatto un incidente”. Negrini è stato ascoltato per ore dagli inquirenti, poi è stata la volta dell’uomo incontrato al bar, che sarebbe l’ultima persona ad aver visto la donna viva. Durante le perquisizioni nelle abitazioni dei due indagati non sono emersi elementi utili alle indagini. Si attende ora che la Procura incarichi i periti per effettuare l'autopsia sui resti della 32enne.