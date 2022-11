Maltempo in Sardegna, alberi caduti e danni alle coltivazioni

5/5

Il forte vento ha scoperchiato diverse serre nel territorio che ricade nei Comuni di Terralba e San Nicolò d'Arcidano. Impianti di fragole soprasuolo, funghi e orticole sono stati sradicati e scoperchiati durante la notte dal forte vento. Ma anche ortaggi in pieno campo si segnalano già compromessi e non potranno essere più destinati al mercato né del fresco né della quarta gamma. Un report in aggiornamento con i funzionari della Coldiretti che stanno raccogliendo informazioni in tutto il territorio regionale