L’Italia è in allerta per il maltempo. Piogge torrenziali, venti di burrasca che supereranno i 100 chilometri orari al centro-sud, abbondanti nevicate sulle Alpi, anche sotto i mille metri, violente mareggiate con onde fino a 8 metri, "marea eccezionale" per Venezia, con la previsione di acqua alta fissata a 160 centimetri e l'attivazione del Mose. E scuole chiuse in alcuni comuni del Lazio e della Campania, a partire da Napoli, mentre a Roma saranno sbarrati parchi, ville e cimiteri. Sono queste le previsioni per le prossime ore, con un'ondata di maltempo di eccezionale intensità che si abbatterà su tutta la Penisola. In un 2022 caratterizzato da una estrema siccità e una lunghissima estate, quello atteso, dicono gli esperti, potrebbe essere l'evento meteorologico più importante di tutto l'anno. Pur interessando l'intera penisola, saranno soprattutto le aree del centro-sud e del nord-est ad essere più colpite. In 9 Regioni si potrebbero registrare forti criticità idrogeologiche come frane, crolli di rocce, colate di fango, allagamenti e vere e proprie alluvioni. Il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque fatto scattare l'allerta rossa, la più grave su una scala di quattro livelli, per alcune zone di Abruzzo e Sardegna. Allerta arancione, invece, per Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

