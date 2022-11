Meteo, dopo il violento maltempo due giorni di tregua

Si sta chiudendo una giornata campale sul versante del maltempo, con piogge molto abbondati da Nord a Sud. Quantitativi, quelli dell'ultima ondata di perturbazioni, che stanno superando, come previsto, l’acqua caduta sul nostro Paese da gennaio ad ottobre. La pioggia è accompagnata da venti di burrasca, mareggiate molto forti e neve sulle Alpi. Una tregua dal maltempo è attesa per mercoledì e giovedì, poi è in arrivo un nuovo ciclone con altri nubifragi a carattere alluvionale

Per altre 12-24 ore, la violenta perturbazione che sta colpendo tutta Italia, porterà forte maltempo con fenomeni estremi. (SEGUI IN DIRETTA LO SPECIALE MALTEMPO CON FOTO E VIDEO) Da mercoledì 23 novembre aumenterà l’alta pressione, anche se in modo temporaneo. La giornata sarà contraddistinta da cieli spesso sereni o poco nuvolosi e le piogge coinvolgeranno solamente il basso Tirreno (Campania meridionale, coste calabresi). I mari saranno ancora molto agitati ma con venti in costante attenuazione.

Le previsioni di mercoledì 23 novembre

Al Nord cielo poco nuvoloso con temperature in rialzo e massime comprese tra 10 e 14 gradi. Sporadiche nevicate sui confini alpini. Anche al Centro assisteremo ad un netto miglioramento con nubi più frequenti sull’area tirrenica. Piogge isolate su Umbria e Marche. Massime in rialzo e comprese tra 11 e 16 gradi. Sud ancora penalizzato dallo strascico della perturbazione che sta lasciando le nostre latitudini. Piogge sono previste su bassa Campania. Calabria e Sicilia orientale. Maltempo anche sulla Sardegna. Venti ancora moderati o forti e massime comprese tra i 10 di Potenza e i 18 di Palermo.

Nuova allerta da venerdì

Un nuovo ciclone raggiungerà l’Italia scatenando i suoi effetti soprattutto sulle regioni centro meridionali. Il Nord probabilmente rimarrà all’asciutto o con piogge molto modeste, ma temperature in discesa. Sarà il preludio di un fine settimana che si annuncia molto burrascoso per le nostre regioni del Centro Sud.