Maltempo Lazio, forte mareggiata sul litorale romano

Al 112 arrivate 2.300 richieste intervento

"Dalla mezzanotte alle 8 di questa mattina le due sale operative del Nue 112 hanno già risposto e gestito più di 2.300 richieste di intervento in emergenza". Lo afferma Livio De Angelis, Direttore Soccorso Pubblico e 112 Regionale del Lazio aggiungendo che in queste ore si è registrato un "iper afflusso di chiamate". "Moltissime sono state le attivazioni per i Vigili del Fuoco per interventi legati al maltempo come allagamenti, crolli e alberi caduti. Le province più colpite sono quella di Latina seguita da quella di Frosinone. Sono state attivate le procedure di emergenza per gestire gli alti flussi di chiamate", aggiunge.

Nella notte 80 interventi vigili fuoco a Roma

Inoltre, nella notte sono stati effettuati circa 80 interventi dalle squadre dei vigili del fuoco a causa del maltempo a Roma. Le zone più colpite sono quelle dei Castelli Romani, Prenestina e Tiburtina , dove si è intervenuti per richieste legate ad alberi e rami pericolanti e allagamenti. Sono in corso interventi in via del Passo della Sentinella, a Fiumicino (Idroscalo), dove il personale del Nucleo Sommozzatori con ulteriori quattro squadre in supporto ed il mezzo anfibio,stanno provvedendo al recupero di alcune persone rimaste intrappolate nelle loro abitazione a seguito di allagamenti.

A Ostia cede frangiflutti, piccoli allagamenti

Alle ore 8 circa, a Ostia, nella zona dell'idroscalo, a causa della forte mareggiata in atto, ha ceduto una piccola parte della barriera frangiflutti. Per questo si stanno registrando degli allagamenti, allo stato, di portata limitata e monitorati da personale dei vigili del fuoco, Protezione civile e carabinieri, intervenuti. Nessun è rimasto ferito. A scopo precauzionale tre abitazioni sono state evacuate.