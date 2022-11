Meteo, attesa forte perturbazione con calo delle temperature

8/8

Domenica al Nord giornata di attesa per il vortice che è partito dal Meridione. Peggiora sull’Emilia Romagna in serata con le prime piogge. Ancora mite di giorno. Al Centro forte peggioramento sui versanti adriatici. Sul resto delle regioni non si può escludere qualche veloce e improvviso rovescio. Sono previsti 12 gradi a L’Aquila e 18 a Roma. Al Sud tempo ancora instabile sulla Puglia e piovaschi sulla Sicilia nord orientale. Più sole in Campania. Temperature comprese tra i 10 gradi di Potenza ai 20 di Palermo