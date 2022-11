Economia

L'ente previdenziale, con circolare dello scorso 27 ottobre, ha fornito alcune istruzioni su come poter usufruire dei periodi di astensione dal lavoro legati alla nascita di un figlio, sia guardando al congedo di paternità obbligatorio che al congedo per madre e padre. Ecco cosa serve sapere

Arrivano alcuni chiarimenti dall’ Inps sul nuovo congedo parentale e sui 10 giorni di congedo obbligatorio pagato al 100% per i padri lavoratori dipendenti, introdotto a partire dallo scorso 13 agosto 2022. L’ente previdenziale, con la circolare n.122 dello scorso 27 ottobre, va a chiarire vari aspetti delle due misure, da quali sono i potenziali beneficiari a come farne richiesta

L'astensione obbligatoria di dieci giorni per il padre è possibile tra i due mesi prima del parto e i cinque mesi dopo. Può essere frazionata in giorni, nel senso che è fruibile anche non continuativamente, ma non in ore. In caso di parto plurimo, la durata del congedo - che si applica anche al padre adottivo e affidatario - è aumentata a 20 giorni lavorativi