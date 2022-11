Meteo, le previsioni: dalla “novembrata” all’aria gelida dei Balcani

10/11

Le previsioni di sabato 12 novembre. Ancora nebbie mattutine in Val Padana, altrove prevalentemente soleggiato. Nubi in aumento la sera su Veneto ed Emilia Romagna con possibili piogge. Temperature in caldo di 4-5 gradi. Al Centro mattina soleggiata poi aumento della nuvolosità e piovaschi sull’area adriatica ed il Lazio. Massime in calo e comprese tra 12 e 18 gradi. Tempo instabile al Sud (specie Sicilia. Puglia e Calabria) con piogge e calo termico.