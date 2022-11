Gessica Notaro, proposta di matrimonio del fidanzato Filippo Bologni

La scenografica proposta è andata in scena a Fieracavalli, a Verona, pochi minuti prima dell'inizio del Gran Premio Longines Fei Jumping World Cup Competition, tappa italiana della Coppa del Mondo di Salto

Il momento della proposta

approfondimento

Gessica Notaro dopo gli interventi: “Sofferenza ma ne è valsa la pena”

La proposta da parte del campione di salto ad ostacoli è arrivata davanti agli spettatori che assistevano alle gare di Fieracavalli, pochi minuti prima dell'inizio del Gran Premio Longines Fei Jumping World Cup Competition, tappa italiana della Coppa del Mondo di Salto. Bologni, come testimoniato anche da alcuni scatti social pubblicati dalla Notaro, si è inginocchiato davanti alla ragazza, le ha fatto la proposta e lei ha risposto col fatidico “sì”.

La storia d’amore tra Notaro e Bologni

La storia d'amore tra i due era sbocciata proprio a Fieracavalli, un'esposizione fieristica dedicata ai cavalli e all'equitazione che si svolge a Verona, alcuni anni fa. La passione per l'equitazione li ha fatti innamorare e lei, che da bambina amava i cavalli andalusi, grazie a quell’incontro era tornata in sella. Oggi Gessica si cimenta nel salto ad ostacoli oltre ad essere imprenditrice e attivista impegnata in campagne di sensibilizzazione e contrasto alle violenze di genere.