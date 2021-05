Gessica Notaro dopo gli interventi: “Sofferenza ma ne è valsa la pena”

La donna su Instagram si è mostrata ai suoi followers dopo due interventi di chirurgia al viso: “Lascio giudicare a voi il risultato. Io sono strafelice”. Nel 2017 era stata aggredita con l’acido dall’ex compagno, poi condannato in secondo grado a 15 anni

Gessica Notaro ha mostrato il suo volto per la prima volta dopo essersi sottoposta a due interventi di chirurgia al viso, sfigurato con l’acido 4 anni fa dal suo ex compagno. In un post su Instagram ha raccontato il suo stato d’animo: “Ve lo dico così. Senza troppi giri di parole. Da due giorni le ferite si sono chiuse definitivamente e finalmente ho potuto truccare il mio viso dopo tanto tempo. Lascio giudicare a voi il risultato. Io sono strafelice. Quindi tanta sofferenza ma ne è valsa la pena". Poi ha concluso: “Nel video ho usato un filtro di Instagram perché mi piace tanto quindi chiaramente dal vivo qualche imperfezione c’è ancora ma rispetto a prima decisamente la svolta”.