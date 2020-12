Diventa definitiva la sentenza di condanna per Edson Tavares, che aveva aggredito con l’acido la donna la notte del 10 gennaio 2017

È stata confermata dalla Cassazione la condanna a 15 anni, cinque mesi e 20 giorni di reclusione per Edson Tavares, l'ex compagno di Gessica Notaro , accusato di averla perseguitata e sfregiata con l'acido. È dunque definitivo il verdetto emesso dalla Corte di Appello di Bologna il 15 novembre del 2018. Respinto il ricorso della difesa dell'imputato.

I giudici: "Voleva cancellare la sua identità"

L'ex fidanzato di Gessica Notaro era stato condannato in Appello nel 2018 a 15 anni di carcere. Nelle motivazioni della sentenza i giudici avevano scritto che l’uomo “ha sfregiato” Gessica Notaro “con l'acido perché voleva cancellare la sua identità”. "Nessuna frustrazione può attenuare la gravità del crimine", ha sottolineato la corte d'Appello di Bologna. I legali dell'uomo hanno annunciato il ricorso in Cassazione e si è in attesa della fissazione di una udienza.