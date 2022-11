Elicottero caduto, procuratore: “Non abbiamo trovato la scatola nera"

Si sta cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente dell’elicottero precipitato il 5 novembre ad Apricena, in provincia di Foggia che ha causato la morte di sette persone . Le prime informazioni dell’incidente sono state fornite dal procuratore capo di Foggia Ludovico Vaccaro. "Non abbiamo ancora trovato la scatola nera, non è detto che ci sia" , ha commentato. “Il rotore è stato trovato a circa 100-150 metri di distanza rispetto alla fusoliera. Verosimilmente il velivolo ha impattato con il suolo prima con il rotore, si è impennato e poi ha impattato il resto dell'elicottero".

L'agenzia nazionale sulla sicurezza del volo ha nominato due investigatori: un ingegnere dell'aeronautica ed un pilota mentre la procura ha nominato tre consulenti: un professore universitario esperto in tragedie aeree, un colonnello ingegnere dell'Aeronautica e un colonnello pilota. Sulle cause del disastro il procuratore Vaccaro non si sbilancia: "in questa prima fase di indagini preferiamo non commentare. Ieri c'era maltempo questo è l'unico dato certo”.

Lutto regionale per le vittime

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano ha proclamato il lutto regionale per le sette vittime dell'incidente, disponendo l'esposizione della bandiera della Regione Puglia a mezz'asta su tutte le sedi istituzionali. Il lutto è stato proclamato su tutto il territorio regionale nelle giornate delle celebrazioni delle esequie delle vittime.