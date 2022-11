Foggia, scomparso elicottero con 7 persone a bordo: anche due bambini

Un elicottero con a bordo 5 persone tra cui 2 bambini più l'equipaggio, ha perso i contatti radio ed è scomparso dai radar nella zona di Apricena, in provincia di Foggia. Sono in corso le ricerche da parte dei vigili del fuoco a terra e con un elicottero proveniente da Pescara. L'elicottero apparterrebbe alla ditta Alidaunia, in servizio sulla tratta Foggia-Vieste-Isole Tremiti.

Dalle 10.30 velivolo scomparso dai radar



L'elicottero era partito alle 9.20 dalle Isole Tremiti. Le battute di ricerca si stanno concentrando tra terra e mare nella zona tra San Severo, Apricena e Rignano Garganico, sempre nel Foggiano. Alle ricerche stanno partecipando anche velivoli dell'Aeronautica militare italiana.

La compagnia Alidaunia

L'Alidaunia opera nel settore della navigazione aerea ed è l'unica compagnia italiana ad effettuare servizi di linea con elicotteri per trasporto passeggeri, merci e posta, da oltre 26 anni. E' titolare di servizi di protezione civile, elisoccorso (118) ed eliambulanza per conto di Pubbliche Amministrazioni in varie regioni d'Italia. Dal 1985, con assenso ministeriale e in collaborazione con l'Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia, garantisce il collegamento quotidiano tra Foggia e le Isole Tremiti.