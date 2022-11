5/11 ©Ansa

In città sono stati necessari molti interventi della polizia locale per tombini scoperchiati, strade allagate e anche alcuni incidenti stradali provocati dalla scarsa visibilità. Anche i vigili del fuoco stanno lavorando per allagamenti in scantinati. I disagi si registrano in tutte le zone del capoluogo ligure, dal centro alla periferia