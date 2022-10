Le previsioni meteo di martedì 1 novembre, festa di Ognissanti

Martedì 1 novembre, festa di Ognissanti, il tempo sarà ancora stabile, soleggiato e mite su gran parte dell’Italia. Ma al Nord Ovest iniziano ad arrivare le prime piogge, che preannunciano l’indebolimento dell’anticiclone africano. In particolare, le precipitazioni dovrebbero interessare Liguria, Piemonte e Lombardia. Nubi anche sulla Toscana, ma senza pioggia. Sul resto del Paese, previsti cieli sereni o al massimo poco nuvolosi e temperature ancora sopra le medie stagionali. Nel corso della settimana, poi, un vortice mediterraneo porterà una forte instabilità prima al Nord e poi al Centro, con il termometro che si abbasserà in modo deciso ( LE PREVISIONI METEO ).

Nel giorno di Ognissanti il meteo inizia quindi a peggiorare al Nord. In particolare, attesi cieli coperti al Nord Ovest già dalla mattina, con piogge su Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria di Ponente. Nel corso della giornata, le precipitazioni si sposteranno verso Levante, coinvolgendo anche la Lombardia. Entro sera, cieli coperti su tutte le regioni. Per quanto riguarda le temperature, i valori massimi oscillano tra i 15-16 gradi di Aosta, Milano e Torino e i 23 di Bologna. Nel capoluogo lombardo cielo coperto per tutto il giorno. A Genova nubi e pioggia debole.

Le previsioni al Centro e in Sardegna

Il tempo inizia a cambiare anche al Centro. Il cielo diventerà via via più coperto nel corso della giornata, in particolare sulla Toscana settentrionale: nella regione è probabile qualche pioggia. Un martedì coperto anche in Sardegna. Sul resto delle regioni, cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Mari calmi e temperature sempre molto miti, con i valori massimi compresi tra i 22 gradi di Perugia e i 25 di Roma e Cagliari. Nella Capitale il sole dovrebbe splendere tutto il giorno, qualche nuvola in più a Firenze (soprattutto in serata).