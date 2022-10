Stanotte il cambio da ora legale a ora solare: come funziona

2/10 ©IPA/Fotogramma

Adottata per la prima volta nel 1910, con interruzioni tra il 1921 e il 1939 e tra il 1948 e il 1965, in Italia l’ora legale è un sistema che permette di sfruttare al meglio le ore di luce durante tutta la bella stagione. Tra marzo e ottobre c’è a disposizione naturalmente più luce, dato che il sole, in questo periodo dell’anno, sorge prima (in Italia verso le 4:30) e tramonta più tardi (verso le 20)

Cambio da ora legale a ora solare a fine ottobre: pro e contro per la salute e l'economia