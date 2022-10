Economia

Ora legale tutto l'anno, quanto si potrebbe risparmiare?

Mentre prende forma il piano di risparmio energetico del ministro della Transizione ecologica Cingolani, c’è chi propone di non tornare all’ora solare. Secondo Sima, Società Italiana di Medicina Ambientale, la misura “consentirebbe di guadagnare un'ora di luce e calore solare al giorno e determinerebbe in Italia risparmi sui consumi di energia stimabili in circa 1 miliardo di euro solo nel primo biennio'. Inoltre, ci sarebbe un taglio delle emissioni climalteranti per un totale di 200.000 tonnellate di CO2 all'anno

In vista dell’inverno, si discute dei provvedimenti da prendere per cercare di risparmiare energia e contrastare il caro-bollette di luce e gas per famiglie e imprese. A questo proposito, dopo i tagli conseguenti alla guerra russa in Ucraina, il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani sta lavorando con i tecnici a un piano di risparmio energetico a cui sarà consigliabile attenersi a partire da ottobre. E mentre il piano prende forma, da più parti arrivano altre proposte. Ad esempio, c’è chi propone di mantenere l’ora legale tutto l’anno

L’ora legale è la convenzione di spostare avanti di un’ora le lancette degli orologi di uno Stato per sfruttare meglio l’irradiazione del sole durante il periodo estivo. Avendo più luce solare nel tardo pomeriggio, rinunciando a un po’ di luce al mattino presto, c’è un risparmio in termini di energia elettrica. In Italia, come in altri Paesi dell'Unione europea, l'ora legale ha inizio l'ultima domenica di marzo e finisce l'ultima domenica di ottobre. Per il resto dell’anno c’è l’ora solare, che coincide con quella del fuso orario di riferimento