Dopo quelli a Napoli e Cagliari, la multinazionale della consulenza annuncia la creazione di due nuovi hub meridionali pensati per reclutare giovani eccellenze del territorio da formare in settori all’avanguardia come sanità digitale, cloud e cybersecurity. L’ultimo passo di un piano di sviluppo più ampio che in tre anni promette di dare lavoro a oltre 5mila persone

Accenture rafforza la propria presenza nel Sud Italia aprendo a Bari e a Cosenza altri due poli di competenze specialistiche per le professioni del futuro. Dalla sanità digitale alla sostenibilità, passando per il cloud e la cybersecurity, tanti sono gli ambiti strategici in cui la multinazionale della consulenza promette di rafforzarsi attingendo ai talenti del territorio. Uno sforzo che, insieme a quelli analoghi già compiuti a Napoli e Cagliari, porterà il gruppo ad assumere oltre 5mila professionisti nei prossimi tre anni.

Il progetto

Come si legge in un comunicato diffuso dalla multinazionale, i due hub hanno l'obiettivo di generare occupazione qualificata, favorendo anche il “rientro a casa” dei talenti del Mezzogiorno e migliorando l’occupazione di giovani e donne attraverso la leva delle professioni digitali. Gli ambiti strategici interessati dal progetto sono molteplici, dalla sanità high tech alla sostenibilità ambientale, passando per analisi dati, sicurezza informatica e cloud computing. Nelle intenzioni della compagnia i nuovi siti produrranno 2.500 assunzioni nei prossimi tre anni, portando a un totale di 5mila addetti l’organico “meridionale” dell’azienda. Accenture, che opera in Italia da 60 anni e conta 20mila dipendenti nel Paese, vanta proprio al Sud una percentuale di impiegati donne pari al 40% e di under 35 pari al 60%.