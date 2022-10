Meteo, le previsioni di martedì 4 ottobre: tornano sole e clima caldo

La settimana in corso sarà caratterizzata da tempo decisamente mite, quasi caldo e tempo soleggiato su tutta la Penisola. Le temperature aumenteranno soprattutto al Centro Sud e sulle due Isole Maggiori con valori che durante le ore più calde potrebbero arrivare a 25-26 gradi in città come Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Non sono escluse punte di 30 gradi in Sicilia e Sardegna. Va segnalata inoltre la possibilità del ritorno della nebbia su alcuni settori dell'Italia: a causa della mancanza di vento e degli alti tassi di umidità torneranno le sulle pianure del Nord e nelle vallate del Centro. Queste condizioni meteo dovrebbero accompagnarci almeno fino al weekend.

Le previsioni di martedì 4 ottobre

Al Nord nubi basse in pianura con locali foschie, schiarite a metà giornata e soleggiato sulle Alpi. Massime in temporaneo calo con valori compresi tra 20 e 23 gradi. Al Centro dominio incontrastato dall’anticiclone, il tempo sarà stabile ovunque con possibili nubi sull’area tirrenica ma senza piogge. Temperature molto miti con valori fino a 26 gradi. Tempo quasi estivo al Sud con nuvole di poco conto tra bassa Calabria e Sicilia ionica. Temperature fino a 26 gradi, in aumento nei giorni a seguire.