Per tutta la settimana, soprattutto Centro-Sud e Isole saranno contraddistinti da giornate di sole e temperature ben più che miti. In città come Bologna, Firenze, Roma e Napoli, la colonnina del termometro potrebbe toccare i 25-26 gradi centigradi nelle ore centrali mentre a Palermo e dintorni non si escludono picchi locali oltre i 30 gradi