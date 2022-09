Economia

Confartigianato ha misurato l'impatto delle inefficienze della pubblica amministrazione sulle imprese. Da quanto emerge, 'l'innovazione tecnologica non sembra aver migliorato la burocrazia' e gli italiani passano più tempo oggi in coda agli sportelli dei servizi della Pa rispetto a dieci anni fa. 'Nel 2022 l'Italia è al 24esimo posto tra i Paesi dell'Ue per il grado di soddisfazione dei cittadini verso i servizi pubblici. Siamo fanalino di coda con Romania, Bulgaria e Grecia”