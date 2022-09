Alluvione Marche, il papà del piccolo Mattia: "Non si può morire così"

Un esposto in Procura

approfondimento

"Presenteremo un esposto in Procura – aggiunge l’uomo – perché non è possibile nel 2022 morire per una pioggia. Non voglio che succeda mai più, non voglio che altri Mattia vengano sacrificati in questo modo...". Dopo il dolore tremendo per l'improvvisa perdita del figlio, arriva anche il momento della rabbia per Tiziano che vive a Barbara (Ancona). "All'improvviso - confida - ho sentito dentro di me il bisogno di chiamare un mio amico avvocato: presenteremo un esposto in procura".