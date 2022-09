Alluvione Marche, trovato dopo 8 giorni il corpo del piccolo Mattia

Il cadavere del bambino individuato in un campo nel Comune di Trecastelli in avanzato stato di decomposizione. Riconosciuto grazie alla maglietta che indossava la sera del 15 settembre

È stato trovato dopo otto giorni di ricerche il corpo del piccolo Mattia Luconi, il bambino di otto anni di cui erano state perse le tracce nel corso dell'alluvione che ha investito diversi Comuni delle Marche nei giorni scorsi. Il cadavere è stato individuato dai carabinieri in un campo adiacente al fiume Nevola nel Comune di Trecastelli, dopo la segnalazione del proprietario del terreno. Era completamente avvolto dal fango e in avanzato stato di decomposizione: per questo sarà necessario procedere al riconoscimento ufficiale attraverso l'esame del Dna.

Il riconoscimento grazie alla maglietta

A confermare che si tratti del piccolo Mattia sarebbe, però, la maglietta blu che il piccolo indossava la sera del 15 settembre, quando è stato trascinato via dal fiume in piena che ha tracimato e ha investito l'auto su cui viaggiava con la mamma, la farmacista Silvia Mereu: la donna si era salvata aggrappandosi a un albero.

Il ritrovamento delle scarpe nei giorni scorsi

Soltanto tre giorni fa, il ritrovamento delle scarpe e dello zainetto a quasi 8 chilometri di distanza dal luogo della scomparsa durante l'alluvione, aveva ridotto al lumicino le speranze di ritrovare Mattia ancora in vita. Le ricerche con sommozzatori e cani molecolari si erano dapprima concentrare in un'ansa del torrente Nevola, per poi spostarsi più a valle.

Proseguono le ricerche di Brunella, rimasta l'unica dispersa

Il nome del piccolo Mattia va, dunque, a incrementare il tragico bilancio dell'alluvione che parla ora di 12 vittime. Manca ancora all'appello la 56enne Brunella Chiù, risucchiata dal Nevola insieme alla figlia e al figlio, sopravvissuto aggrappandosi per tre ore a una pianta. Si continuano a setacciare fiume e argini dopo il ritrovamente dell'auto a bordo della quale viaggiava la donna.