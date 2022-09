Alex Zanardi è stato dimesso dall'ospedale di Vicenza

L’ex campione di automobilismo era stato costretto al ricovero presso la struttura ospedaliera dopo che, ad agosto, un rogo aveva coinvolto i pannelli fotovoltaici della sua villa, situata a Noventa Padovana, compromettendo così l’uso dei macchinari che gli servono per l'assistenza casalinga dopo il tremendo incidente del 2020 in handbike

Buone notizie per Alex Zanardi. L’ex campione di automobilismo, infatti, è tornato a casa dopo un lungo ricovero, il secondo, avvenuto presso l'ospedale di Vicenza. Ad inizio agosto Zanardi era stato costretto a ricorrere alla struttura ospedaliera dopo che un rogo aveva coinvolto i pannelli fotovoltaici della sua villa , situata a Noventa Padovana, compromettendo così l’uso dei macchinari che gli servono per l'assistenza casalinga.

Il ricovero dopo il grave incidente del 2020

Incendio nella villa di Alex Zanardi, l'ex pilota trasferito a Vicenza

Per Zanardi, come detto, si era trattato di un nuovo ricovero ospedaliero, dopo quello del 19 giugno 2020 a seguito dello scontro dell'ex pilota con un camion durante una staffetta di beneficienza. Zanardi, infatti, era rimasto coinvolto in un terribile incidente a Pienza, rimanendo gravemente ferito dopo lo scontro contro un mezzo pesante mentre era a bordo della sua handbike. Da allora vive attaccato ad alcuni macchinari che ne supportano le funzioni vitali.