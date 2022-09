Alluvione Marche, ritrovato lo zaino del bambino disperso

Cronaca

Un’ondata di pioggia ha colpito le Marche nella serata di giovedì. Sarebbero almeno nove le vittime, a cui si aggiungono quattro persone disperse. Case allagate fino al primo piano e strade come torrenti. Deliberato in cdm lo stato d'emergenza per le zone colpite: 5 milioni di euro i fondi stanziati per i primi aiuti. Si indaga per omicidio colposo e inondazione colposa