Maltempo, ancora pioggia nelle Marche, allerta gialla in Campania

Per tutta la notte sono andate avanti le ricerche dei tre dispersi: una mamma di 56 anni, che era in auto insieme alla figlia 17enne, ritrovata morta, un bimbo di 8 anni, scivolato via dalle braccia della madre, salvata dai vigili del fuoco, e un uomo di Arcevia. Dalla mezzanotte e per 24 ore è in atto in tutte le Marche un nuovo avviso di condizioni meteo avverse e nell'area di Senigallia piove

Alluvione nelle Marche, è strage: 10 morti e 3 dispersi. Si indaga per inondazione colposa