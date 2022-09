Nelle ultime 24 ore, in Italia, sono stati 17.978 i nuovi casi e 60 i morti, con un tasso di positività al 12,2%. Calano le terapie intensive (-8) e i ricoveri (-87) mentre i tamponi processati sono stati 146.983 (ieri 171.457).Questi i dati diffusi oggi dal ministero della Salute ( BOLLETTINO MAPPE ). Nel nostro Paese, infatti, è ferma al 6% la percentuale dei posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti ospedalieri (un anno fa era al 7%), ma, in 24 ore, cresce in 5 regioni e province autonome: Basilicata (7%), Calabria (15%), Marche (6%), Pa Bolzano (6%) e Veneto (5%). A livello nazione è stabile anche la percentuale di terapie intensive occupate, ferma al 2% a fronte del 6% che si registrava esattamente un anno fa. Lo rileva l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), in base ai dati del 14 settembre. La commissione tecnica scientifica dell'Aifa ha intanto dato l'ok al vaccino anti Covid adattato contro le sotto-varianti Omicron 4 e 5.