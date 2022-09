Risultati test di medicina: pubblicati i punteggi anonimi

Pubblicate in mattinata le valutazioni, senza riferimenti, delle prove effettuate lo scorso 6 settembre: per gli studenti sarà necessario però ancora attendere per conoscere sia i nominativi in classifica che la graduatoria nazionale, essenziale per capire la propria destinazione ascolta articolo Condividi

Pubblicati i risultati dei test di medicina di quest’anno. In mattinata Universitaly li ha reso noti in forma anonima, tramite un codice etichetta, con cui gli utenti hanno potuto capire il loro punteggio. Risulta essere importante aver conseguito un punteggio minimo di 20, sufficiente per entrare nella graduatoria nazionale. Per conquistare un posto molto dipende sia dall'ateneo prescelto che dalla difficoltà del test: secondo Studenti.it, il punteggio che serve per piazzarsi nell'ultima posizione utile al primo tentativo dipende dall'andamento generale. Per chi non dovesse ricordare il proprio codice etichetta non c’è problema: a partire dal 23 settembre saranno ufficiali anche i nominativi e risultati del questionario, con i quali capire cosa è andato bene e cosa no.

Come accedere all’area per vedere il punteggio leggi anche Test Medicina 2022, posti disponibili e quando escono i risultati Per controllare i risultati anonimi del test di Medicina 2022 è sufficiente entrare nella propria area riservata su Universitaly, utilizzando le credenziali in possesso, e cercare il proprio codice etichetta, applicato sul foglio il giorno della prova.

Quali sono le prossime scadenze vedi anche Dal green al digitale, i migliori nuovi master per trovare lavoro Adesso c’è da attendere: infatti il 23 settembre verranno resi noti i nominativi e i questionari ma non basterà, visto che in questa fase non si tiene conto delle preferenze espresse in sede di iscrizione al test. Servirà quindi aspettare il 29 settembre per capire la propria posizione nella classifica nazionale e dunque immaginare la propria sede universitaria. È immaginabile che i punteggi minimi siano nell’ordine dei 35/36 punti negli atenei del Sud Italia mentre sarà di 43 in quelli più prestigiosi.

Cosa significa "assegnato" o "prenotato" leggi anche Scuola, Bianchi: orari non saranno soggetti a prezzo del gas Nella classifica nazionale verrà riportato la dicitura “assegnato” o “prenotato”. Cosa significa? Chi risulta "assegnato" rientra nei posti della prima preferenza e deve immatricolarsi entro 4 giorni (sabato e festivi esclusi). Se ritarda perde il diritto ad immatricolarsi e il proprio posto in graduatoria. Chi invece risulta "prenotato" non rientra nei posti della prima preferenza utile ma è in lista d’attesa per le successive.

Il nuovo test leggi anche Università, guida a immatricolazione: come iscriversi, scadenze, tasse Quest’anno la prova di medicina ha visto alcune importanti novità: la parte di cultura generale è stata sostituita con quiz di ragionamento logico e ragionamento numerico oltre alla parte dedicata alle materie di fisica, chimica, biologia e matematica, già presente anche gli scorsi anni. Le domande erano a risposta multipla e così suddivise: 23 di biologia, 15 di chimica, 13 di matematica e fisica, 4 di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi e 5 di ragionamento logico.