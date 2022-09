Economia

Gas, come viene stabilito il prezzo

Dall'inizio del mese ci sarà un nuovo metodo per fissare il costo della materia prima: l’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente, valuterà le oscillazioni non più del Ttf di Amsterdam ma del mercato italiano, noto come Psv e aggiornerà il listino mensilmente e non più ogni tre mesi. Una decisione che impatterà sia su coloro che hanno un contratto con il mercato libero che su chi ancora è legato alle tutele statali

Dal primo ottobre cambierà il modo in cui viene calcolato il prezzo del gas sulla bolletta. L’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera) introdurrà misure a tutela dei consumatori e a garanzia della continuità delle forniture. Una decisione presa considerando i grandi aumenti del prezzo di questi mesi: il 26 agosto si è arrivati ai 343 euro per megawattora nel Title Transfer Facility (Ttf), il principale mercato per gli scambi della materia prima. Un anno fa era sei volte inferiore

L’idea di Arera era quella di aiutare coloro che sono ancora sotto contratto di maggiore tutela e non sono passati al mercato libero, presente dal 2007 e che prevede che le società che vendono gas ed elettricità possano proporre diversi tipi di offerte con tariffe variabili. Le tariffe del mercato tutelato, che salvo nuovi rinvii esisterà ancora fino al prossimo gennaio per il gas, sono stabilite dall’Arera e attualmente riguardano circa 7,3 milioni di utenze domestiche