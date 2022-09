Morto Peter Straub, scrittore di horror e dark fantasy

Peter Straub è mancato domenica all'età di 79 anni dopo una lunga malattia. A darne la notizia è stata la figlia Emma Straub, anche lei autrice di best seller di narrativa, che ha condiviso la notizia della scomparsa del padre su Instagram. Straub, autore celebrato e di successo, specializzato in horror, dark fantasy e thriller psicologici, aveva scritto anche due best seller a quattro mani con Stephen King . Tramite Twitter, infatti, è arrivato il cordoglio del maestro dell'horror all’americana: “È un giorno triste perché il mio buon amico e collega e collaboratore di straordinario talento, Peter Straub, è morto. Lavorare con lui è stata una delle grandi gioie della mia vita creativa”.

Una carriera iniziata nel 1972

Peter Francis Straub era nato il 2 marzo 1943 a Milwaukee, nel Wisconsin. Laureato in inglese presso l'Università del Wisconsin nel 1965, ottenne un master presso la Columbia University di New York nel 1966, quindi tornò in Wisconsin per insegnare inglese nella sua ex scuola elementare per tre anni. Nel 1969 si trasferì in Irlanda e iniziò a lavorare a un dottorato di ricerca presso l'University College di Dublino, ma non lo terminò. Nel 1972 pubblicò due libri di poesia, Ishmael e Open Air, e nel 1973 il suo primo romanzo tradizionale, Marriages. Su suggerimento del suo agente, Straub decise di provare la "narrativa gotica" e nella seconda metà degli anni '70 divenne uno degli autori di punta della narrativa soprannaturale.