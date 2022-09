La Commissione tecnico scientifica (Cts) dell'Agenzia italiana del farmaco ha ribadito che la popolazione a maggior rischio di sviluppare malattia grave, per la quale quindi la dose booster con i vaccini anti-Covid aggiornati è fortemente raccomandata in via prioritaria, è rappresentata dai soggetti che presentano fattori di rischio e dagli over 60. Tutti gli altri soggetti, sopra i 12 anni di età, afferma la Cts, "possono comunque vaccinarsi con la dose booster su consiglio del medico o come scelta individuale". L'ARTICOLO COMPLETO